Disco-​​Besucher in Esch ins Koma geprügelt

Brutaler Vorfall im Süden Luxemburgs: Dylan (20) aus dem belgischen Tontelange wurde am 22. September in Esch/Alzette ins Koma geprügelt. Das meldet die Zeitung La Meuse. Dylan habe den Abend mit Freunden in einer Discothek verbracht und sei bei einer Prügelei schwer am Kopf verletzt worden. Gut zehn Tage später liegt der junge Mann immer noch im Krankenhaus.

Der Vater des Verletzten erzählt, das eines der Mädchen aus Dylans Gruppe von einem anderen Disco-Besucher belästigt worden sei. Dylan und ein Freund stellten den Flegel daraufhin zur Rede, die Gemüter begannen sich zu erhitzen. Den Türstehern wurde es zu viel, sie schmissen beide Gruppen aus dem Lokal. Auf dem Parkplatz ließen die Streithähne dann die Fäuste sprechen. Dylan wurde brutal zusammengeschlagen und schwer verletzt auf dem Boden liegen gelassen. Die Feuerwehr Audun-le-Tiche rettete den Mann. Der Vater kritisiert laut La Meuse, dass das Sicherheitspersonal des Nachtclubs die Gruppe nicht zum Auto begleitet habe.

Ermittlungen der Justiz

Die Police Grand-Ducale bestätigt auf Nachfrage, dass sie am 22. September, kurz vor 4 Uhr, wegen einer Prügelei zwischen fünf Personen in die Rue d'Audun in Esch/Alzette gerufen wurde. Als die Beamten vor Ort eintrafen, standen sich zwei Kontrahenten gegenüber und gingen gerade aufeinander los. «Einer der beiden kam ins Krankenhaus. Zunächst wussten wir nicht, wie es um ihn bestellt ist. Erst am nächsten Tag wurde uns mitgeteilt, dass die Person schwer verletzt ist», erklärt eine Pressesprecherin.

Inzwischen laufen Ermittlungen der Justiz zu der Prügelei. Alle beteiligten Personen seien auch bereits befragt worden. Nach Analyse aller Elemente in dem Fall sei es an der Staatsanwaltschaft, eine Entscheidung zu treffen.

