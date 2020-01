Luxemburgerin serviert der Polizei einen Einbrecher

Der Police Grand-Ducale wurden am Dienstag zwei Männer gemeldet, die versucht hatten, sich Zugang in ein Mehrfamilienhaus in der hauptstädtischen Rue de Merl zu verschaffen. Sie hatten es nach Angaben der Polizei gegen 11.25 Uhr auf eine Wohnung im dritten Stock abgesehen.

Die Einbrecher rechneten jedoch nicht damit, dass noch jemand zu Hause war. Die Bewohnerin reagierte zunächst nicht auf das Klingeln der beiden Männer. Als sie dann doch an der Tür nachsah, versuchten die Täter bereits die Wohnungstür mit mehreren Schlüsseln zu öffnen.

Als die Frau daraufhin auf sich aufmerksam machte, ergriff einer der Männer die Flucht. Der Frau gelang es jedoch den zweiten Täter bis zum Eintreffen der Polizei aufzuhalten. Gegen ihn erstattete die Staatsanwaltschaft eine Anzeige. Der geflüchtete Täter konnte trotz Fahndung nicht dingfest gemacht werden.

(sw/L'essentiel)