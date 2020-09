Polizei stoppt Betrunkenen nach einigen Kilometern

Ein Autofahrer, der in der Nacht auf Mittwoch auf der N15 zwischen Heiderscheid und Ettelbrück unterwegs war, zog gegen 2 Uhr wegen seiner stark überhöhten Geschwindigkeit die Aufmerksamkeit der Polizei auf sich. Obwohl die Beamten sofort die Verfolgung aufgenommen hatten, konnten sie den Fahrer erst auf der N7 in Roost stoppen.

Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrer betrunken war und außerdem keinen gültigen Führerschein besaß. Gegen ihn wurde Anzeige erstatten und ein Fahrverbot verhängt.

Etwa eine Stunde zuvor hielt die Polizei in Luxemburg-Stadt einen weiteren betrunkenen Fahrer an. Er fuhr in Schlangenlinien über die Rue de Hollerich.

(sw/L'essentiel)