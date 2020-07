Zwei Verletzte nach Schlägerei in Luxemburg

Bei einer Schlägerei im Draï-Eechelen-Park in Luxemburg-Stadt sind in der Nacht von Freitag auf Samstag zwei Menschen verletzt worden. Einer von ihnen schwer. Dies teilte die großherzogliche Polizei mit.

Demnach wurden die beiden von mehreren Personen angegriffen. Wie die Polizei weiter mitteilt, müssten sich zu dieser Zeit Menschen im Park befunden haben. Aus diesem Grund geht die Polizei davon aus, dass mehrere Personen die Schlägerei beobachtet haben und Angaben machen können.

Wer die Tat oder den Tathergang beobachtet hat, kann sich an die Polizeidienststelle Luxemburg wenden, unter Telefon 244401000 oder per Email an police.luxembourg@police.etat.lu.

(L'essentiel)