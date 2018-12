14 von 20 Brummi-​​Fahrern müssen Strafe zahlen

Schlecht gesicherte Fracht, fehlende Genehmigungen, Missachtung der Sozialvorschriften: Die Luxemburger Verkehrspolizei hat bei einer Lkw-Kontrolle am Donnerstagmorgen an der N31 in Bartringen zahlreiche Verstöße festgestellt. 14 von 20 Fahrern bekamen eine gebührenpflichtige Verwarnung in die Hand gedrückt.

Ein Lieferwagen war so überladen, dass die Ordnungshüter die Weiterfahrt untersagten. Der Fahrer des Klein-Lkw wurde angezeigt, auch sein Arbeitgeber erhält Post von den Behörden. Fünf Fahrzeuge wurden direkt vor Ort festgemacht. Vier Fahrern wurde aufgetragen, ihre Ladung nachzusichern.

(L'essentiel)