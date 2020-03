Betrunkener parkt mitten auf Straße und schläft ein

Am Sonntagabend hat ein Autofahrer in Petingen mitten auf der Rue Pierre Grégoire sein Fahrzeug angehalten und ist eingeschlafen. Also eine Polizeistreife vorbeikam, stellten sie einen deutlich erhöhten Alkoholpegel bei dem Fahrer fest.

Bei der Überprüfung der Personalien stellte sich heraus, dass der Mann schon vor längerer Zeit seinen Führerschein abgegeben und eine offenstehende sechsmonatige Haftstrafe noch nicht angetreten hatte. Der Wagen wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft beschlagnahmt. Der Täter wurde an die Strafvollzugsanstalt in Schrassig übergeben.

