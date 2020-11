Polizei ertappt Schmuggler auf frischer Tat

Die Police Grand-Ducale hat in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag mehrere Menschen bei Capellen dabei ertappt, wie sie aus Büschen am Straßengraben in ein Fahrzeug geklettert sind. Zuvor waren den Beamten verdächtige Bewegungen gemeldet worden.

Die ersten Ermittlungsergebnisse deuten darauf hin, dass es sich bei den acht Personen im Auto um Flüchtlinge handelt, die von einer weiteren Person ins Land geschmuggelt wurden. Die Staatsanwaltschaft wurde informiert und der mutmaßliche Schmuggler auf Anordnung der Staatsanwaltschaft verhaftet. Er wurde einem Untersuchungsrichter vorgeführt. Die Polizei leitete eine Untersuchung ein, beschlagnahmte das Auto und informierte das Außenministerium.

Die Polizei bestätigte, dass ähnliche Vorfälle in letzter Zeit häufiger vorkommen. Schmuggler versuchen, Flüchtlinge illegal in das Vereinigte Königreich zu transportieren, wobei sie Luxemburg als Transitroute benutzen. Die belgische Presse hatte zuvor über den Menschenhandel auf Rastplätzen entlang der Autobahnen des Großherzogtums berichtet.

(L'essentiel)