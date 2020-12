38-​​jähriger Gabelstapler-​​Fahrer stirbt bei Unfall

Eine Tragödie ereignete sich am heutigen Montagmorgen gegen 4.30 Uhr auf dem Gelände einer Firma in der Rue François-Krack in Colmar-Berg. Der Fahrer eines Gabelstaplers verunglückte auf dem Betriebsgelände der Firma.

Der 38-jährige Mann, der in der französischen Grenzregion lebt, starb noch an der Unfallstelle. Ärzte und Sanitäter konnten nur noch seinen Tod feststellen.

Produktion während der Ermittlungen gestoppt

Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Untersuchung an, mit der der Mess- und Ermittlungsdienst der Kriminalpolizei betraut wurde, um die genauen Umstände des Unfalls zu ermitteln. Das Arbeits- und Bergbauinspektorat (ITM) besuchte ebenfalls den Tatort.

Wie RTL unter Berufung auf einen Unternehmenssprecher berichtet, wurde die Produktion für die Dauer der Ermittlungen gestoppt.

(jw/L'essentiel)