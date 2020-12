Drei Männer rauben Jugendliche im Grund aus

In der Rue Saint-Quirin in Luxemburg-Grund wurden gestern Abend gegen 19 Uhr zwei Jugendliche von drei jungen Männern bedroht und aufgefordert ihre Wertgegenstände auszuhändigen. Das teilt die Polizei am Dienstag mit.

Einer der Täter drückte dabei einem der Jugendlichen einen spitzen Gegenstand in den Rücken. Die Angreifer durchsuchten ihre Opfer und forderten sie auf, mit einer Bankkarte Geld abzuheben.

Nachdem die Opfer dies verweigerten, flüchteten die Täter mit den Smartphones der Jugendlichen. Trotz einer rasch eingeleiteten Fahndung, konnten die Männer nicht ermittelt werden. Eine Anzeige wurde erstellt.

(L'essentiel)