Alkoholisierte Fahrerin überschlägt sich

Eine Autofahrerin verlor am Montagabend zwischen Foetz und Pontpierre aus noch ungeklärter Ursache in einer Linkskurve die Kontrolle über ihren Wagen. Dabei kam sie von der Straße ab und überschlug sich in einem angrenzenden Feld, wie die Police Grand-Ducale mitteilte.

Das Unfallopfer konnte sich aus eigener Kraft aus dem Unfallwagen befreien und wurde anschließend von den eintreffenden Rettungsdiensten versorgt und ins Krankenhaus gebracht. Ein Alkoholtest verlief positiv, der Führerschein wurde eingezogen.

(L'essentiel)