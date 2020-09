45-​​Jährige stirbt nach Wohnungsbrand

In einem Mehrfamilienhaus in der Rue du Canal in Ettelbrück ist am Sonntag gegen 14.20 ein Feuer ausgebrochen. Das teilt die Polizei am Sonntag mit. Demnach bemerkte eine Passantin den Rauch und alarmierten die Feuerwehr. Die Rettungskräfte mussten die Wohnungstür im oberen Stockwerk aufbrechen. Die 45-jährige Bewohnerin lag leblos in der Wohnung.

Die Frau wurde mit dem Rettungshelikopter ins Krankenhaus nach Esch geflogen. Dort ist sie nach Polizeiangaben verstorben. Eine Familie, die ein Stockwerk tiefer lebt, wurde durch die Gemeinde in einer anderen Wohnung untergebracht. Weitere Verletzte gab es nicht.

Die Feuerwehr konnte den Brand zwischenzeitlich löschen. Über die Ursache des Brandes ist derzeit nichts bekannt. Zur Klärung der genauen Todesursache hat die Staatsanwaltschaft eine Autopsie angeordnet. Im Zuge der Löscharbeiten kam es im Umkreis der Einsatzstelle zu Verkehrsbehinderungen.

