Einbrecher in Limpertsberg kommen nicht weit

Die Polizei hat in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag zwei Einbrecher nur kurz nach der Tat gestellt. Wie die Polizei mitteilt, wurde kurz vor Mitternacht ein Garageneinbruch in der Avenue de la Faïencerie gemeldet, bei dem zwei Unbekannte Fahrzeugteile aus einer Garage entwendet hatten.

Nach einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten die mutmaßlichen Täter am Kreisverkehr Robert Schuman in einem Fahrzeug ermittelt werden. Das Diebesgut sowie Einbruchswerkzeug sei dabei sichergestellt und die Männer zur Dienststelle abgeführt worden. Die Staatsanwaltschaft ordnete die Festnahme der beiden Tatverdächtigen an.

(L'essentiel )