Polizei nimmt zwei Kiffern die Autos weg

Zwei Männer sind am Dienstagabend gegen 21.30 Uhr von einer Polizeistreife beim Drogenkonsum auf einem Sandweiler Parkplatz an der Rue de Luxembourg erwischt worden. Das teilt die Polizei am Mittwoch mit. Die beiden haben nach Polizeiangaben in einem Auto gesessen und seien durch ihr auffälliges Verhalten ins Visier der Beamten geraten. Bei einer anschließenden Kontrolle haben die Polizisten festgestellt, dass die Insassen gerade einen Joint geraucht hatten.

Bei der Durchsuchung des Wagens fanden die Beamten zudem 14,3 Gramm Marihuana und weiteres Drogenzubehör. Da beide Männer mit getrennten Autos zu dem Parkplatz gefahren sind, droht beiden nun noch weiterer Ärger. Denn bei der Überprüfung der Personalien stellte sich heraus, dass gegen beide Männer jeweils ein Fahrverbot bestand. Außerdem war eines der beiden Autos weder angemeldet noch versichert.

Die Polizei beschlagnahmte daraufhin nicht nur die Drogen und das Zubehör, sondern auf Anordnung der Staatsanwaltschaft auch die beiden Wagen.

(hoc/L'essentiel)