Polizei sucht nach Restauranteinbrechern

Unbekannte sind in der Nacht zum Sonntag zwischen ein und 6.30 Uhr in ein Restaurant in der Beiwenerstroos in Nothum eingebrochen und ließen einen 300 kg schweren Geldschrank mitgehen. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass die Täter mit einem Kasten- oder Lieferwagen geflohen sind.

Das Restaurant befindet sich an der Kreuzung Schumann in Richtung Pommerloch. Personen die diesbezüglich etwas beobachtet haben, werden gebeten sich an das Polizeikommissariat Ardennes unter der Rufnummer (+325) 24489-1000 zu wenden.

(L'essentiel)