Starke Rauchentwicklung nahe dem Hauptbahnhof

In der Nähe des Luxemburger Bahnhofs ist am Montagmorgen offenbar ein Feuer ausgebrochen. Nach Angaben eines Leser.-Reporters wurde dadurch der Busverkehr in der Avenue de la Gare unterbrochen. Gegen 9.10 Uhr war die Feuerwehr mit mehreren Fahrzeugen vor Ort.

Wenige Minuten zuvor bestätigte der Luxemburger Automobilclub ACL, dass zwischen der Place de la Gare und der Rue de Bonnevoie die Sicht der Verkehrsteilnehmer durch die starke Rauchentwicklung beeinträchtigt werden könnte. Etwa 30 Minuten später gab der ACL Entwarnung.

Weitere Informationen konnte die Police Grand-Ducale bisher nicht geben. Gegen 10.25 Uhr war der anderthalbstündige Einsatz vorüber.

(fl/L'essentiel)