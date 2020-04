Police Grand-​​Ducale erwischt Fixer im Auto

Besitz und Konsum von Drogen in einem stehenden Wagen: In der rue de l'Acierie in Luxemburg-Hollerich hat die Police Grand-Ducale am Donnerstagabend zwei verdächtige Männer kontrolliert, die in ihrem Auto saßen.

Wie die Polizei weiter mitteilt, fanden die Beamten bei der anschließenden Fahrzeugdurchsuchung einige gebrauchte Spritzen, eine mit Drogen gefüllte Spritze und mehrere Drogenutensilien. Bei der Durchsuchung auf der Dienststelle wurde bei einem der Männer weitere Drogen gefunden.

Die Drogen und Utensilien wurden beschlagnahmt. Zudem wurden die Männer wegen des Verstoßes gegen das großherzoglichen Reglement bezüglich der Bekämpfung des COVID-19 gebührenpflichtig verwarnt.

(L'essentiel)