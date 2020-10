Unfälle legen die Autobahnen A3 und A4 lahm

Zwei Unfälle zu Beginn der Hauptverkehrszeit führen zu größeren Verkehrsstörungen von der Hauptstadt in den Süden des Landes. So meldet der Automobilclub Luxemburg (ACL) einen sieben Kilometer langen Stau in Richtung Esch/Alzette wegen eines Unfalls in Steinbrücken, der sich nach 15 Uhr ereignet hat. Die Überholspur ist blockiert, und der Stau wuchs in nur wenigen Minuten von vier auf jetzt sieben Kilometer an.

A4 Autoroute d'Esch, Croisement Merl to Rond-Point Raemerich between Leudelange-Sud and Pontpierre

Auf der A3 kollidierten gegen 15.30 Uhr vor Berchem in Richtung Luxemburg-Frankreich drei Fahrzeuge. Auch hier ist die Überholspur gesperrt und es wurden bereits vier Kilometer Stau gemeldet.

