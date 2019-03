Erneut illegal entsorgter Abfall in Mersch entdeckt

Artikel per Mail weiterempfehlen

Schon wieder wurde im Großherzogtum Sondermüll an einer Landstraße entsorgt. Ein Spaziergänger entdeckte am Montagmorgen entlang der CR101 zwischen Schoenfels und Gosseldingen unter anderem illegal entsorgten Elektroschrott. In einem Straßengraben fand er eine defekte Waschmaschine, einen Staubsauger, ein Bügelbrett sowie mehrere Möbelteile vor und verständigte die Polizei.

Diese sucht nun nach Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise gehen an die Polizeistation Mersch unter der Rufnummer (+352) 24490-1000.

Zudem weist die Polizei darauf hin, dass die unrechtmäßige Entsorgung von Abfall jeglicher Art strafbar ist und in jedem Fall eine Strafanzeige erstellt wird. Die Strafen für das illegale Entsorgen von Müll kann, je nach Abfall, Bußgelder von bis zu 250 Euro nach sich ziehen. Die Unkosten für die Müllentsorgung werden zusätzlich in Rechnung gestellt.

(L'essentiel)