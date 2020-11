Geisterfahrer auf A7 darf sein Auto gar nicht fahren

Aufmerksame Verkehrsteilnehmer haben am Montag gegen 19 Uhr einen Geisterfahrer auf der A7 in Fahrtrichtung Luxemburg gemeldet. Wie die großherzogliche Polizei am Dienstagvormittag mitteilt, konnte der Wagen mit Hilfe der Kameraüberwachung rasch lokalisiert werden.

Der Fahrer, der seinen Fahrfehler glücklicherweise selbst bemerkte, wendete an der Ausfahrt Colmar und fuhr anschließend in die richtige Richtung. Wenig später aber wurde er von einer Polizeistreife gestoppt.

Hierbei stellten die Beamten fest, dass der Fahrer sich noch in der Probezeit befindet und gegen die Führerscheinauflage verstieß, weil er einen Wagen mit Schaltgetriebe fuhr, obwohl er nur einen Führerschein für Automatikgetriebe besitzt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der Wagen vorerst beschlagnahmt.

(L'essentiel)