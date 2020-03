Dieb traktiert sein Opfer mit einem Schlagstock

Ein Passant wurde am Mittwochabend zum Opfer einer gefährlichen Prügelattacke. Ein Dieb schlug immer wieder mit einem Schlagstock ihn ein. Nach Angaben der Poilce Grand-Ducale ereignete sich die Tat gegen 19.35 Uhr nahe der Fußgängerunterführung. Das Opfer musste mehrere Schläge in den Rücken und auf den Kopf einstecken. Anschließend floh der Täter in Richtung Bahnhofsparkplatz.

Laut Polizeibeschreibung sprach der Täter Luxemburgisch, hat eine athletische Statur und ist zwischen 1,75 und 1,80 Meter groß. Er war mit einer schwarzen Daunenjacke und einer schwarzen Jogginghose bekleidet. Außerdem trug der eine schwarze Mütze der Marke Lacoste und hatte sein Gesicht mit einem schwarzen Tuch vermummt.

Zweckdienliche Hinweise, die zur Ermittlung des Täters beitragen, nimmt die Polizei Differdingen unter der Telefonnummer 24453-1000 entgegen.

(sw/L'essentiel)