Bauernhaus in Böwen steht in Flammen

Auf einem ehemaligen Bauernhof im Berelerwee in Böwen ist am Mittwochmorgen gegen 8 Uhr ein Feuer ausgebrochen. Das meldet der CGDIS am Mittwoch. Demnach habe der Alarm die Einsatzkräfte erreicht, als das Gebäude schon vollständig in Flammen stand. Die einzige Bewohnerin des nicht mehr landwirtschaftlich genutzten Anwesens konnte sich nach Angaben des CGDIS selbst vor der dem Feuer in Sicherheit bringen.

Die Einsatzkräfte waren um kurz vor 12 Uhr immer noch mit Löscharbeiten beschäftigt. Im Einsatz sind etwa rund 50 Einsatzkräfte aus der Stauseegemeinde, Bauschleiden, Clerf und Wiltz. Sie werden unterstützt vom Zentrum für logistische Unterstützung («Centre de soutien logistique») sowie von Führungs- und Spezialkräften.

(L'essentiel)