Feuerwehr rettet Dachs vor dem Ertrinken

Nicht immer sind es die Menschen, die von den Rettungsdiensten des Großherzogtums aus größter Not gerettet werden. Das Centre d'Incendie et de Secours Petingen hatte es am Mittwochmorgen mit einem ganz besonderen Notfall zu tun: Ein Dachs, der in den Wasserspeicher eines Industriebetriebes gefallen war, konnte sich nicht mehr aus eigener Kraft aus seiner misslichen Lage befreien. Völlig entkräftet kämpfte er ums Überleben.

Zwei Feuerwehrmänner und ein Rettungstaucher erreichten die Unglücksstelle noch rechtzeitig und halfen «Meister Grimbart» aus der Falle. Danach konnte er sich in der Tierauffangstation Düdelingen ausruhen.

(sw/L'essentiel)