Mann flüchtet vor Polizei und braucht ärtzliche Hilfe

Die Beamten der Police Grand-Ducale wurden am Samstagnachmittag vor einem Nachtclub in Petingen auf einen Streit zwischen einem Clubbesucher und der Security aufmerksam. Dort stellten die Beamten fest, dass der Mann wegen übermäßigem Alkoholkonsums und aggressiven Verhaltens aus dem Club geworfen wurde. Als die Beamten auf den Mann zukamen, flüchtete er in Richtung Route de Longwy. Dabei versuchte er in einen Garten zu springen, wobei er über den Bürgersteig stolperte und zu Boden fiel.

Eine weitere Patrouille nahm den Mann dann schließlich fest. Die Beamten wollten den aufgebrachten Mann in ein Krankenhaus bringen. Unterwegs jedoch verschlechterte sich der Zustand des Mannes. Die Polizei hielt in einer Nothaltebucht und alarmierte den Rettungsdienst. Dieser betreute den Mann und brachte ihn schließlich zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus.

(L'essentiel)