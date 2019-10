Lkw kracht in Kirchberg in Fahrzeug

Am Dienstagabend geht in der Avenue John F. Kennedy in Kirchberg in Richtung A1 nichts mehr. Ein Lkw hat ein Auto seitlich gerammt, wie ein Mobile Reporter berichtet.

Beide Fahrzeuge blockieren zur Zeit einen Fahrstreifen. Laut Google Maps staut sich der Verkehr mehrere hundert Meter.

(L'essentiel)