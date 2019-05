Feuerwehr findet leblose Person nach Feueralarm

Artikel per Mail weiterempfehlen

Am frühen Samstagmorgen wurde ein Feueralarm in einem Wohngebäude in der Allée du Carmel im Stadtteil Cents ausgelöst. Die Rettungsdienste trafen vor Ort ein und stellten im Inneren einer Wohnung einen Brand fest, den sie rasch unter Kontrolle bringen konnten.

Während des Rettungseinsatzes wurde eine leblose Person in der Wohnung aufgefunden. Um die genaue Todesursache festzustellen, wurde seitens der Staatsanwaltschaft eine Autopsie beantragt.

(L'essentiel)