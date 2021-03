Arbeiter stürzt in Vianden 20 Meter in die Tiefe

Ein Techniker der Gemeinde Vianden ist am Freitagmorgen 20 bis 25 Meter in die Tiefe gestürzt. Der Mann war zu dem Zeitpunkt am Sessellift tätig. Er stürzte samt einer Gondel auf die Terrasse eines Privathauses. Das teilt die Police Grand-Ducale mit.

Die herbeigeeilten Rettungskräfte leisteten Erste Hilfe, der Mann war ansprechbar und wurde anschließend ins Krankenhaus gebracht. Die Rue du Vieux Marché musste für die Dauer des Einsatzes bis 9.50 Uhr gesperrt werden. Die Staatsanwaltschaft und die Gewerbeinspektion (ITM) wurden in Kenntnis gesetzt.

(sw/L'essentiel)