Mann mit Pistole flüchtet durch die Sauer

Artikel per Mail weiterempfehlen

In Bollendorf, auf der deutschen Seite der Sauer, ist es am Freitagabend zu einer größeren Suchaktion der Polizei gekommen. Wie der Trierische Volksfreund berichtet, habe ein Mann beim Brand eines Wohnhauses die Feuerwehr und weitere Rettungskräfte, die an der Stelle im Einsatz waren, bedroht.

Der 32 Jahre alte Mann soll eine Schusswaffe mit sich geführt haben. Als er von der Suche der Polizei Wind bekam, ist er durch die Sauer nach Luxemburg geschwommen. Auf der anderen Seite des Grenzflusses warteten allerdings schon Beamte der Police Grand-Ducale auf ihn und nahmen ihn fest. Ob es sich bei der Waffe um eine Attrappe oder um eine echte Pistole handelte, ist unklar. Auch die Spürhunde konnten sie nicht finden.

Den Brand soll ein technischer Defekt ausgelöst haben. Verletzte gab es glücklicherweise nicht. Allerdings droht das Haus einzustürzen und ist nicht mehr bewohnbar. Der Sachschaden liegt nach Angaben der Polizei bei weit über 1000 Euro.

Bildstrecke: Dachstuhlbrand in Bollendorf

(sw/L'essentiel)