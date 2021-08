Drei Verletzte bei Heißluftballon-​​Brand

Am Samstagabend ist ein Heißluftballon aus noch ungeklärter Ursache bei der Landung in Consdorf mit drei Personen an Bord in Brand geraten.

Alle Insassen konnten sich aus dem Korb befreien, zwei erlitten Verbrennungen, einer musste schwer verletzt mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden.

Nach Angaben des Rettungsdienstes waren Einheiten aus Echternach, Larochette und Consdorf im Einsatz.

(L'essentiel)