Raubopfer trifft Täter auf dem Heimweg wieder

In der Rue du Commerce in Esch/Alzette ist in der Nacht auf Donnerstag ein Mann unmittelbar nach Verlassen eines Lokals ausgeraubt worden. Ein Angreifer packte ihn kurz vor 1 Uhr morgens am Hals, während der zweite Täter in seine Taschen griff und ein Portemonnaie mit einer größeren Bargeldsumme herauszog. Danach flüchtete das Duo.

Das Raubopfer ging daraufhin zur Polizei. Als die Beamten den Mann danach nach Hause begleiteten, kam ihnen der Zufall zuhilfe: In der Rue d'Audun lief ihnen einer der beiden mutmaßlichen Täter über den Weg. Nachdem das Opfer den Angreifer eindeutig identifiziert hatte, wollten ihn die Polizisten kontrollieren. Sofort warf der Mann ein Bündel Geld unter den Dienstwagen. Anschließend wurde der Verdächtige festgenommen und am Donnerstagnachmittag dem Untersuchungsrichter vorgeführt.

Der zweite Täter hingegen ist nach wie vor untergetaucht.

(L'essentiel)