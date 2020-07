Polizei schnappt Seriendieb in Howald

Die Ladendetektive eines Geschäftes in der Rue des Scillas in Howald haben am Samstagabend einen mutmaßlichen Ladendieb geschnappt. Das teilt die Polizei am Sonntag mit. Demnach hatte der Mann versucht mit Beute im Wert von 300 Euro den Laden zu verlassen ohne zu bezahlen. Die Sicherheitsbediensten hielten den Mann bis zum Eintreffen der Polizei fest.

Weitere Ermittlungen der Police Grand-Ducale ergaben, dass dem verhinderten Ladendieb weitere ähnlich gelagerte Diebstähle in den vergangenen Monaten zugeordnet werden können. Die Staatsanwaltschaft ordnete daraufhin die Festnahme des Mannes an. Die Nacht verbrachte er im Gefängnis in Schrassig, ehe er am Sonntagmorgen einem Untersuchungsrichter vorgeführt wurde.

(L'essentiel)