Polizei schnappt Verdächtige bei Einbruchsversuch

Zwei Männer haben am Dienstagmorgen versucht, in ein Wohnhaus in der Rue de la Résistance in Hüncheringen einzubrechen. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hatten die mutmaßlichen Täter versucht, als Bauarbeiter verkleidet, in das Haus zu gelangen. Dabei sind die beiden offenbar gestört worden und haben ihr Vorhaben aufgegeben.

Ihre Flucht mit dem Auto dauerte nicht lange, denn Zeugen hatten die Täter beobachtet und konnten den Beamten Hinweise zum Fluchtfahrzeug geben. In Steinbrücken entdeckte eine Polizeistreife das Auto und stellte die Verdächtigen. Die Staatsanwaltschaft ließ sie festnehmen. Ein Untersuchungsrichter hat am Mittwochmorgen gegen die Verdächtigen einen Haftbefehl erlassen.

(L'essentiel)