Mann aus Grevenmacher wird vermisst

Der 27 Jahre alte Younes Bouchnafa ist als vermisst gemeldet worden. Wie die Police Grand-Ducale mitteilt, wurde er zuletzt am Donnerstag gegen 12.30 Uhr in seiner Wohnung in Grevenmacher gesehen.

Der Vermisste ist etwa 1,63 Meter groß und hat eine normale Statur. Er hat eine Tätowierung am rechten Bein und am linken Arm. Außerdem trägt er ein Nasenpiercing.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Museldall unter der Telefonnummer (+352) 244 70 1000, per E-Mail (police.museldall@police.etat.lu) sowie über den Notruf 113 entgegen.

(sw/L'essentiel)