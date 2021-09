Betrunkene Person von Wachhund gebissen

Am Samstag gegen 22.30 Uhr hat eine betrunkene Person vier Sicherheitsleute der Firma G4S angegriffen, die im Bahnhofsbereich patrouillierten. Aus noch ungeklärter Ursache kam es zu einer Schlägerei, wodurch die Person durch Hundebisse verletzt wurde, während sie am Boden lag. Mehrere Videos des Vorfalls kursierten am Sonntag in verschiedenen sozialen Netzwerken.

Die Polizei, die mit zahlreichen Beamten vor Ort eintraf, teilte mit, dass «eine Person verletzt und ins Krankenhaus gebracht wurde, aber nicht stationär behandelt werden musste». Die Ermittlungen laufen nach Polizeiangaben noch.

Zur Erinnerung: Die Bürgermeisterin von Luxemburg, Lydie Polfer, hatte im vergangenen Frühjahr das Sicherheitsunternehmen G4S für einen sechsmonatigen Einsatz in drei Stadtvierteln, darunter auch im Bahnhof, engagiert.

(Jean-François Colin/L'essentiel)