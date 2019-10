In Mersch: Bande sprengt erneut einen Geldautomat

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag haben Unbekannte einen Geldautomaten der Post in Mersch gesprengt, wie ein Sprecher der Polizei bestätigte. Die Täter gingen dabei nach einem ähnlichen Muster vor, dass an den Fall in Remich erinnert.

Die Tat ereignete sich gegen 1.15 Uhr in der Filiale der Post in Mersch. Durch die Explosion wurden Trümmerteile umhergeschleudert und es entstand großer Sachschaden. Verletzt wurde bei der Tat niemand. Die Täter konnten mit der Beute unerkannt flüchten. Die Post ist in Mersch nur rund 100 Meter von der nächsten Polizeiwache entfernt. Nach Angaben der Polizei sei der erste Anruf gegen 1.20 Uhr bei der Polizei eingegangen. Etwa fünf Minuten später seien die Beamten, die sich zum Tatzeitpunkt auf Patrouille befanden, bei der Post eingetroffen. Die Täter waren jedoch schon verschwunden.

Die Kriminalpolizei und die Spurensicherung haben die Ermittlungen aufgenommen. Die Beamten gehen davon aus, dass es sich um die selben Täter handelt, wie in Remich. Die Police Grand-Ducale bittet Zeugen oder andere Personen, die Beobachtungen gemacht haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Notrufnummer 113 zu melden.

In der Großregion kam es immer wieder zu solchen Attacken auf Geldautomaten. Auch in Luxemburg wurden bereits im vergangen Jahr Geldautomaten zum Ziel von Kriminellen.

(L'essentiel)