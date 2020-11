Mehrer Einbrüche an Halloween gemeldet

Die Luxemburger Polizei ist am Samstagabend zu zwei Einbrüchen gerufen worden. Das teilt die Police Grand-Ducale am Sonntag mit. So haben sich nach Polizeiangaben Einbrecher in Berdorf und in Bartringen Zugang zu Häusern verschafft.

In der Straße An der Heeschbéch in Berdorf haben die Täter demnach über ein Küchenfenster ein Haus betreten. Sie durchwühlten mehrere Räume und stahlen Schmuck und Bargeld. Gegen Mitternacht wurde in der Bartringer Rue des Champs in ein Haus eingebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen geht die Polizei hier von einem einzelnen Täter aus, der über die Terrassentür ins Haus gelangt ist.

(L'essentiel)