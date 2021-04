Wohnhaus in Vichten wird wegen Brand evakuiert

Die Bewohner eines Hauses in Vichten mussten in der Nacht auf Mittwoch in Sicherheit gebracht werden. Eine Polizeistreife bemerkte gegen 2 Uhr in der Frühe, dass ein Pkw in der Garagenauffahrt des Gebäudes in der Rue Nolstein in Flammen stand. Wie die Police Grand-Ducale mitteilt, konnten die Beamten den Brand nicht mehr löschen.

Weil das Feuer auch drohte auf das Haus überzugreifen, wurde es umgehend evakuiert. Alle Bewohner blieben unversehrt. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr war der Brand bereits auf das Gebäude übergesprungen. Allerdings konnten die Einsatzkräfte die Flammen zügig löschen.

Weil die Polizei eine mögliche Brandstiftung nicht ausschließen konnte, befasst sich nun der Mess- und Erkennungsdienst der Kriminalpolizei mit dem Brand.

(sw/L'essentiel)