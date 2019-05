Psychiatriepatienten wurde gefunden

Artikel per Mail weiterempfehlen

Dringend / Fahndungsaufruf

Am 07.05. ist der abgebildete Patient aus dem Ettelbrücker CHNP flüchtig gegangen. Der Mann hat ein gewisses Gewaltpotenzial.

Beschreibung : graue Joggingshose, schwarze Stiefel, schwarze Jacke, ca. 1,80m.

Alle Infos bitte umgehend an den Notruf 113. pic.twitter.com/4viUnvl3FP — Police Luxembourg (@PoliceLux) May 7, 2019

Der Patient, der am Dienstag aus dem Centre Hospitalier Neuro-Psychiatrique in Ettelbrück geflohen war, wurde von einer Polizeistreife gefunden und in Gewahrsam genommen.

Zuvor hatte die Polizei vor dem Mann, der ein «gewisses Gewaltpotenzial» aufweist, gewarnt und davon abgeraten, Anhalter mitzunehmen.

(L'essentiel)