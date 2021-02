Raser überholt Polizei auf A7 mit Tempo 205

Ein Raser ist der Polizei am Donnerstagabend gegen 23.20 Uhr auf der Autobahn A7 ins Netz gegangen. Wie die Police Grand-Ducale am Freitag mitteilt, war der Mann bei Regen mit seinem Auto mit Tempo 205 an einer Polizeistreife vorbeigerast. Damit lag er bereits 75 Stundenkilometer über dem normalen Tempolimit auf Luxemburger Autobahnen – sein Pech: auf dem Abschnitt war das Limit sogar auf Tempo 90 reduziert.

Somit liegt sein Tempoverstoß mehr als 100 Prozent über der erlaubten Höchstgeschwindigkeit. Als die Beamten den Autofahrer anhielten, stellten sie außerdem fest, dass dieser unter Alkoholeinfluss stand. Die Promillegrenze hatte er, laut Polizei deutlich überschritten. Seinen Führerschein musste er an Ort und Stelle abgeben und die Polizisten sprachen ein vorläufiges Fahrverbot gegen ihn aus.

(L'essentiel)