Mann bedroht Restaurantbesitzerin mit Messer

Ein mit einem Messer bewaffneter Mann bedrohte am Mittwoch gegen 5.30 Uhr in der Rue d'Audun in Esch/Alzette die Besitzerin eines Restaurants, wie die Polizei mitteilt. Der Verbrecher raubte der Frau die Handtasche.

Anschließend flüchtete er in unbekannte Richtung. Die Polizei konnte den Täter bislang nicht finden. Der Dieb war 30 Jahre alt, 1,70 m groß und von schlanker Statur. Er trug Jeans, ein weißes Hemd und einen weißen Schal.

(L'essentiel)