Leiche bei Schengen aus der Mosel geborgen

Die Police Grand-Ducale wurde am Donnerstagmorgen gegen 8.40 Uhr über den Fund eines leblosen Körpers in der Mosel in der Nähe der Schengen-Schleuse informiert. Die Rettungstaucher wurden zur Bergung der männlichen Leiche gerufen, teilte die großherzogliche Polizei am Freitagnachmittag mit.

Die Staatsanwaltschaft hat eine Autopsie angeordnet, um die Todesursache zu klären. Nach den ersten Untersuchungsergebnissen war der Verstorbene wohnhaft in Frankreich und wird seit dem 5. April vermisst.

