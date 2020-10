Betrunkener Fahrer kracht in Kayl in Linienbus

In der Grand-Rue in Kayl ist am Samstagabend ein betrunkener Autofahrer in einen Linienbus gekracht. Der Unfall ereignete sich gegen 23 Uhr. Das teilt die Police Grand-Ducale am Sonntag mit. Ein Alkoholtest ergab, dass der Fahrer den zulässigen Höchstwert um mehr als das Doppelte überschritten hatte.

Durch den Unfall wurde der Busfahrer verletzt. Zu dem Zeitpunkt beförderte er zwei Fahrgäste. Dem betrunkenen Fahrer wurde der Führerschein entzogen.

(L'essentiel)