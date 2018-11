Mehrere brutale Überfälle am Donnerstagabend

Zunächst wurde am gestrigen Donnerstagabend in der Rue de l'église in Petingen eine Person auf offener Straße von zwei Angreifern brutal zusammengeschlagen und dann bestohlen. Die Täter konnten flüchten, die Fahndung läuft. Zur gleichen Zeit wurde eine ältere Dame auf einem kleinen Fußweg zwischen der Rue des Scillas und der Allée Drosbach in Howald von zwei Männern überfallen. Die Angreifer attackierten die Frau von hinten, so dass sie zu Boden fiel und ihre Handtasche entwendet werden konnte. Die Täter konnten unerkannt fliehen, die Fahndung läuft.

Wenig später wurden zwei Personen im Bahnhofsviertel in der Hauptstadt von einer Gruppe Jugendlicher mit einem Messer bedroht. Sie wurden aufgefordert, ihre Mobiltelefone und Brieftaschen auszuhändigen. Die Opfer konnten jedoch vor den Angreifern flüchten und bei der Bahnhofspolizei Schutz suchen. Bei der sofort eingeleiteten Fahndung wurden die jugendlichen Täter noch am Tatort angetroffen, flüchteten aber beim Anblick der Polizei. Einer der Jugendlichen konnte von Passanten gestoppt werden, den anderen gelang die Flucht. Eine Strafanzeige wurde erstellt und Ermittlungen eingeleitet.

(L'essentiel)