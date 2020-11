Escher Restaurant verstößt gegen Corona-​​Regeln

Ein Restaurant in Esch/Alzette hat am vergangenen Freitagabend gleich mehrfach gegen die Corona-Regeln verstoßen. Das teilt die Polizei am Dienstag in einem Zwischenbericht zu den Kontrollen im Rahmen der Pandemiebekämpfung mit. Demnach haben nach Angaben der Beamten in der Gaststätte mehr als 100 Leute zusammengesessen. Außerdem seien an einigen Tischen mehr Personen als erlaubt angetroffen worden.

Nach den geltenden Einschränkungen dürfen Restaurants nicht mehr als vier Personen an einem Tisch sitzen lassen. Bei Verstößen droht ein Bußgeld in Höhe von 4000 Euro, für Wiederholungstäter verdoppelt sich die Strafe beim nächsten Verstoß. Außerdem droht die Schließung durch die Verwaltung.

270 Geldstrafen – 36 bei einer Kontrolle

Die Beamten haben in der vergangenen Woche zudem 270 Geldstrafen gegen Privatpersonen verhängt, die die Corona-Regeln missachtet haben. Dabei waren hauptsächlich Verstöße gegen die Ausgangsperre geahndet worden. Alleine 36 der 270 Strafen wurden im Rahmen einer Schwerpunktkontrolle der Polizei in Ettelbrück-Diekirch verhängt worden.

Die Polizei hat zudem 25 Gewerbetreibende (Restaurants, Cafés oder Geschäfte) mit Strafen belegt, die nach 23 Uhr noch geöffnet waren. Ein Großteil dieser Vergehen sei von Geschäften in der Hauptstadt begangen worden. Insgesamt haben die Beamten in der vergangenen Woche 360 Kontrollen im Zusammenhang mit den Corona-Maßnahmen durchgeführt.

(L'essentiel)