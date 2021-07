Unfall am Tunnel Howald – Langer Stau auf A1

Nach Angaben des Automobilclubs ACL hat sich am Freitagmorgen auf der Brücke in der Nähe des Tunnels Howald ein Unfall zwischen zwei Autos ereignet, wodurch der Verkehr auf der A1 in Fahrtrichtung Luxemburg-Stadt zum Erliegen gekommen ist. Der Rückstau reichte zeitweise sieben Kilometer zurück bis zur Anschlussstelle Grünewald. Gegen 8.10 Uhr sind die verunfallten Autos abgeschleppt worden, woraufhin sich der Stau allmählich auflöste.

A1 Autoroute de Trèves, Frontière Allemagne direction Croix de Gasperich entre Hamm et Croix de Gasperich

accident, voie de dépassement bloquée, 7 km bouchon, formez une voie de secours pour les services de secours #ACL_A1 — ACL Trafic Info (@ACL_Info_FR) July 2, 2021

(jw/L'essentiel)