Kriegsmunition legte Verkehr bei Hosingen lahm

Am Mittwochnachmittag ist in Hosingen in der Nähe der Residence Op der Héi Kriegsmunition aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden, wie die Police Grand-Ducale am Donnerstagmorgen berichtet.

Die Sprengstoffexperten des Kampfmittelräumdienstes der Armee mussten die Munition unschädlich machen. Der Verkehr in der näheren Umgebung war sicherheitshalber bis zum Abend gesperrt worden.

(L'essentiel)