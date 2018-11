Spezialeinheit fasst Straftäter in Bartringen

Die Abteilung Zielfahndung (Cellule recherche fugitifs) hat am Mittwoch gegen 12 Uhr in Zusammenarbeit mit der Spezialeinheit der Polizei einen Mann in einem Einkaufszentrum in Bartringen verhaftet.

Der Festgenommene war nach Angaben der Staatsanwaltschaft unter anderem wegen schwerer Körperverletzung gegen seinen eigenen Sohn zu mehreren Jahren Gefängnis verurteilt worden. Die Haftstrafe trat er jedoch nicht an.

Die Spezialeinheit rückte aus, weil der Straftäter potenziell gefährlich sei. Er wurde von den Beamten ins Gefängnis gebracht. Weitere Angaben zu dem Mann machten die Behörden auf Anfrage nicht.

(sw/L'essentiel)