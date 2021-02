Arbeiter stürzt beim Baumschnitt in die Tiefe

Ein Arbeiter ist am Dienstagmorgen gegen kurz vor acht Uhr in der Avenue Monterey bei Sägearbeiten in die Tiefe gestürzt. Das teilt die Police Grand-Ducale am Dienstag mit. Nach ersten Erkenntnissen hat sich offenbar ein Korb, der an einem Kran befestigt war, durch einen herabfallenden Ast gelöst. Der Korb stürzte dann mit dem Mann an Board aus acht Metern zu Boden. Dabei wurde der Mann schwer verletzt.

Der Verletzte wurde nach der Erstversorgung am Unfallort in ein Krankenhaus gebracht. Nach Angaben der Polizei bestand keine Lebensgefahr. Die Gruben- und Gewerbeaufsicht wurde über den Unfall informiert.

(L'essentiel)