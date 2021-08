Fahrer auf Drogen landet in Kirchberg auf dem Dach

Ein spektakulärer Verkehrsunfall ereignete sich am Montagmorgen kurz vor 8 Uhr auf der Avenue John Fitzgerald Kennedy in Kirchberg, wie die großherzogliche Polizei mitteilte. Ein Autofahrer, der in Richtung Stadtzentrum unterwegs war, verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug, prallte gegen ein Auto, einen Bürgersteig und einen Baum und landete anschließend auf dem Dach.

Das Opfer wurde noch am Unfallort von einem Notarzt behandelt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer erlitt bei dem Crash leichte Verletzungen. Ein Drogenschnelltest fiel positiv aus.

(L'essentiel)