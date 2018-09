Polizei verfolgt junge Kiffer in Ettelbrücker Park

Die Polizei hat am Sonntagabend gegen 18.15 Uhr eine Gruppe Jugendlicher in Ettelbrück verfolgt. Die Clique hatte sich nach Erblicken der Fußpatrouille im Park nahe der Rue A. Stackels sofort in eine Staubwolke verwandelt.

Nach einigen hundert Metern hatten die Beamten die Flüchtenden eingeholt. In einem Gebüsch fanden sie zwei Tüten mit insgesamt 23 Gramm Marihuana, derer sich die Jugendlichen zuvor entledigt hatten. Ein junger Mann erklärte, dass ihm die Drogen gehörten. Auf ihn kommt nun eine Strafanzeige zu. Ein weiterer Jugendlicher wurde in ein sozialpädagogisches Zentrum zurückgebracht, von dem er zuvor als abgängig gemeldet worden war.

Auch in der Hauptstadt handelte sich ein Kiffer am Montag eine Strafanzeige ein. Polizisten führten an einer Bushaltestelle an der Place Wallis im Bahnhofsviertel gerade eine Personenkontrolle durch und nahmen dabei Marihuana-Geruch wahr. Anschließend stellten sie fest, dass der Mann 15 Gripptüten Marihuana bei sich trug.

(L'essentiel)