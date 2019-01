Raser flüchtet mit über 130 Sachen vor Polizei

Artikel per Mail weiterempfehlen

Eine Polizeistreife wurde am Mittwochmorgen gegen 6 Uhr auf der Route de Luxembourg in Dondelingen auf ein Fahrzeug aufmerksam, das in Richtung Bour unterwegs war. Der Fahrer des Wagens hatte sich Anfang des Monats einer Verkehrskontrolle entzogen. Die Beamten starteten umgehend mit der Verfolgung des Wagens.

Im Zuge dessen errichtete eine weitere Streife einen Kontrollposten auf der N12 in Bour. Als sich der Wagen dem Kontrollposten näherte, machten die Beamten eindeutige Haltezeichen, welchen der Fahrer zunächst auch nachkam. Als einer der Beamten sich dann zur Fahrerseite begeben wollte, drückte der Fahrer erneut aufs Gaspedal. Der Beamte musste auf die Fahrbahnmitte ausweichen. Der Fahrer setzte seine Flucht in Richtung Tüntingen fort.

Den Beamten ist es nicht gelungen, den Raser einzuholen. Sie konnten ihn aber wenig später an seinem Arbeitsplatz antreffen. Dort stellte sich heraus, dass der Fahrer keinen Führerschein besitzt und es Unregelmäßigkeiten bezüglich der Fahrzeugpapiere gibt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde das Fahrzeug beschlagnahmt und Strafanzeige erstellt.

